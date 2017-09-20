На допити в Генпрокуратуру ходять троє чинних міністрів - Луценко

18:20, 20 вересня 2017
Політика
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При цьому генпрокурор не назвав імена урядовців, яких слідчі допитують. Також він зазначив, що ніякого полювання на чиновників і нардепів не ведеться.

фото УНИАН

На допити до слідчих Генеральної прокуратури України ходять троє міністрів нинішнього складу уряду. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу під час офіційного візиту в Запорізьку область.

Читайте такожЛуценко анонсував конфіскацію ще $200 мільйонів "коштів Януковича"«Ми дійсно перевіряємо декілька десятків народних депутатів на повноту сплати податків, на певні фінансові оборудки і інші ймовірні, підкреслюю, правопорушення. Ніякого полювання на депутатів не ведеться. Точно так само ми діємо щодо діючих членів уряду та урядових структур. Я маю на увазі, міністерств та загальноукраїнських відомств, служб і так далі. Ніякого концентрованого полювання за окремою гілкою влади або якимись органами… Наразі, наприклад, на допити ходять три діючі міністри. Будуть докази – будемо діяти, згідно чинного законодавства», - заявив він.

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Теги: #луценко допити міністри#луценко сплата податків#декларації чиновників луценко