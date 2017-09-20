На допити в Генпрокуратуру ходять троє чинних міністрів - Луценко

На допити до слідчих Генеральної прокуратури України ходять троє міністрів нинішнього складу уряду. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу під час офіційного візиту в Запорізьку область.

Читайте такожЛуценко анонсував конфіскацію ще $200 мільйонів "коштів Януковича"«Ми дійсно перевіряємо декілька десятків народних депутатів на повноту сплати податків, на певні фінансові оборудки і інші ймовірні, підкреслюю, правопорушення. Ніякого полювання на депутатів не ведеться. Точно так само ми діємо щодо діючих членів уряду та урядових структур. Я маю на увазі, міністерств та загальноукраїнських відомств, служб і так далі. Ніякого концентрованого полювання за окремою гілкою влади або якимись органами… Наразі, наприклад, на допити ходять три діючі міністри. Будуть докази – будемо діяти, згідно чинного законодавства», - заявив він.