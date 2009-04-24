Власті Харкова інформують про готовність до Євро-2012

Готельне господарство Харкова готове прийняти учасників, гостей та вболівальників Євро-2012. Про це йдеться в офіційному листі, адресованому віце-прем’єр-міністрові Івану ВАСЮНИКУ й президенту Федерації футболу України Григорію СУРКІСУ, яке підписали голова Харківської ОДА Арсен АВАКОВ, голова облради Сергій ЧЕРНОВ, мер Харкова Михайло ДОБКІН і президент компанії DCH (ключовий інвестор) Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у Харківській обласній раді, лист містить звіт про виконану роботу щодо забезпечення вимог УЄФА з розміщення учасників і гостей фінальної частини Євро-2012. Зокрема, у листі йдеться про те, що власники харківських готелів надали Агентству з розміщення TUI Travel PLC підписані договори на готельне обслуговування в рамках вимог УЄФА. На сьогодні необхідні документи передали вже 30 готелів регіону, загальний фонд яких перевищує 1400 номерів, що становить 51% від обсягу, який вимагає УЄФА. Робота з підписання договорів з іншими суб’єктами готельного господарства триває і буде завершена в 5-денний термін.

Згідно з нормами Союзу європейських футбольних асоціацій, до чемпіонату необхідно надати 2765 номерів, водночас, як інформують власті регіону, вони домовилися з суб`єктами готельного господарства й одержали гарантії про надання 3851 номерів для розміщення учасників і гостей Євро-2012, тобто на 40 % більше від нормативу. «Додатково будуть задіяні для розміщення будинки відпочинку промислових підприємств (на 250 номерів із три- й чотиризірковим обслуговуванням), які здебільшого розташовані в живописних куточках регіону, а доставка уболівальників з місць розміщення буде організована додатково міським автотранспортом, – йдеться в листі. – Крім того, у студентських гуртожитках міста, пансіонатах, санаторіях, базах відпочинку, кемпінгах, мотелях можна розмістити до 35 тисяч учасників, гостей і вболівальників».