БЮТ програв у суді справу про тернопільські вибори

Тернопільський окружний адміністративний суд 23 квітня відмовив у задоволенні позовних вимог Блоку Юлії Тимошенко визнати протиправним протокол про підсумки голосування і результати виборів до Тернопільської обласної ради 15 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

БЮТ вимагала скасування результатів позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради з огляду на Постанову Верховної Ради від 3 березня 2009 року «Про визнання такою, що втратила чинність Постанови Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради», а також відновлення статус-кво попередньої обласної ради.

Суд відмовив у задоволенні позовних вимог і дійшов висновку, що виборчий процес в Україні регулюється виключно Конституцією та законами України, а волевиявлення громади не може бути відмінено постановою ВР, яка є підзаконним актом і повинна відповідати, а не суперечити законам, зазначили в прес-службі “Свободи”.

Також суд взяв до уваги висновки, викладені в постанові цього ж суду від 11 березня 2009 року, залишеною без змін постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 14 березня 2009 року, згідно з якими ніхто, в тому числі й Верховна Рада, не має повноважень припиняти виборчий процес, коли він вже розпочався.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня. 17 березня увечері ТВК підписала протокол за підсумками опрацювання 100% бюлетенів.

У новообраній облраді ВО “Свобода” здобула 50 мандатів, партія “Єдиний Центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5.

Однак БЮТ заявив про наявність численних порушень в процесі голосування і підбиття підсумків і відмовився визнавати результати виборів, оскарживши їх у суді.

24 березня Тернопільський окружний адміністративний суд залишив без розгляду позов БЮТ з вимогою скасувати результати дострокових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.