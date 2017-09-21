Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре закликав Росію у повному обсязі виконати Мінські домовленості й підтвердив позицію Альянсу стосовно того, що Крим є невід'ємною частиною України.

Про це генсек Альянсу заявив на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН сьогодні у Нью-Йорку, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Щодо України я закликав до повного виконання Мінських домовленостей і підтвердив принципову позицію НАТО стосовно того, що Крим є частиною України", - сказав Столтенберг після зустрічі.

За його словами, сторони обговорили широке коло питань, включаючи зменшення військових ризиків, прозорість та ситуацію в Україні.

"Я підкреслив, що НАТО віддане зниженню ризиків та прозорості, у тому числі шляхом модернізації Віденського документа ОБСЄ. У світлі російських навчань "Захід-2017" я закликав Росію продемонструвати більшу прозорість щодо своїх військових навчань", - повідомив генсек Альянсу.

При цьому Столтенберг зазначив, що Рада НАТО-Росія є важливим форумом для діалогу та підвищення прозорості. "Міністр Лавров і я домовилися продовжувати діалог", - додав він.