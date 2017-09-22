Президент Румунії скасував візит до України через новий закон про освіту

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив про скасування візиту до України через ухвалений Верховною Радою закон про освіту.

Про це він заявив на прес-конференції у Нью-Йорку перед від’їздом у Бухарест із сесії Генеральної асамблеї ООН, пише Радіо Свобода з посиланням на румунську агенцію Agerpres.

«Дізнавшись про закон «Про освіту», я скасував візит до України. Також я скасував заплановану на кінець вересня зустріч з головою Верховної Ради», – заявив президент Румунії.

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За словами Клауса Йоханніса, в кулуарах Генеральної асамблеї ООН він зустрівся з президентом України Петром Порошенком і заявив йому про скасування свого візиту до України, що планувався на жовтень, доки, за його словами, «не відбудеться поступу» щодо українського закону про освіту – такого, якого хоче Бухарест.

Попереднього дня, в середу, парламент Румунії офіційно засудив новий закон про освіту в Україні, який, як вважають у Бухаресті, обмежує використання мов національних меншин у школах, включно з румунською. Обидві палати законодавчого органу Румунії на спільному засіданні в середу одностайно проголосували за заяву з проханням до президента України не підписувати закон і з пропозицією створити парламентську делегацію для поїздки до Києва для обговорення ситуації, що виникла.

Як стверджується в заяві румунського парламенту, в Україні живе близько 400 тисяч румунів. За даними перепису населення України, румунами визнали себе 151 тисяча мешканців держави, ще майже 259 тисяч назвали себе молдованами.