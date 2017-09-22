Президент Румунії скасував візит до України через новий закон про освіту

02:21, 22 вересня 2017
Політика
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Напередодні парламент Румунії офіційно засудив новий закон про освіту в Україні.

Президент Румунії Клаус Йоханніс / REUTERS

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив про скасування візиту до України через ухвалений Верховною Радою закон про освіту.

Про це він заявив на прес-конференції у Нью-Йорку перед від’їздом у Бухарест із сесії Генеральної асамблеї ООН, пише Радіо Свобода з посиланням на румунську агенцію Agerpres.

«Дізнавшись про закон «Про освіту», я скасував візит до України. Також я скасував заплановану на кінець вересня зустріч з головою Верховної Ради», – заявив президент Румунії.

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За словами Клауса Йоханніса, в кулуарах Генеральної асамблеї ООН він зустрівся з президентом України Петром Порошенком і заявив йому про скасування свого візиту до України, що планувався на жовтень, доки, за його словами, «не відбудеться поступу» щодо українського закону про освіту – такого, якого хоче Бухарест.

Попереднього дня, в середу, парламент Румунії офіційно засудив новий закон про освіту в Україні, який, як вважають у Бухаресті, обмежує використання мов національних меншин у школах, включно з румунською. Обидві палати законодавчого органу Румунії на спільному засіданні в середу одностайно проголосували за заяву з проханням до президента України не підписувати закон і з пропозицією створити парламентську делегацію для поїздки до Києва для обговорення ситуації, що виникла.

Як стверджується в заяві румунського парламенту, в Україні живе близько 400 тисяч румунів. За даними перепису населення України, румунами визнали себе 151 тисяча мешканців держави, ще майже 259 тисяч назвали себе молдованами.

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Теги: #мовний скандал#президент Румунії#закон про освіту