Клімкін підтвердив Гану готовність до експертизи у Раді Європи мовної статті закону про освіту

Міністр закордонних справ України Павло Кілмкін під час зустрічі з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнесом Ганом підтвердив готовність України направити на експертизу до Ради Європи мовну статтю закону про освіту.

Як ідеться у повідомленні на сайті МЗС України, Клімкін та Ган зустрілися у Нью-Йорку в рамках 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН

Клімкін детально зупинився на положеннях нового закону «Про освіту» та підтвердив готовність України направити на експертизу до Ради Європи мовну статтю цього документа.

"Клімкін детально поінформував комісара про хід реформ в Україні та заходи, що вживаються урядом України для забезпечення внутрішньої економічної стабілізації та розвитку. Було обговорено перспективи посилення економічної та інвестиційної співпраці між Україною та ЄС, а також розширення можливостей мікрокредитування українського бізнесу, у тому числі із залученням європейських та міжнародних фінансових інституцій", - йдеться у повідомленні.

Клімкін висловив вдячність Гану за послідовну санкційну політику Євросоюзу щодо Росії та повідомив про останні тенденції розвитку безпекової ситуації на Донбасі.

Окрема увага у ході зустрічі була приділена питанню візової лібералізації між Україною та ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту», яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, Верховна Рада ухвалила 5 вересня. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова – українська.

У закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин України.

У Міністерстві освіти і науки України запевняють, що мовні положення нового закону, зокрема ст. 7 щодо мови освіти не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.