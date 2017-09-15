У жодній з незадоволених країн немає української школи: у МОН відповіли на критику закону про освіту

15:41, 15 вересня 2017
Політика
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Міністр наголосила, що у законі мова йде про навчання української мови як предмета або вивчення кількох предметів українською мовою.

Вона підкреслила, що що практика, яку Міносвіти хоче запровадити новим українським законом про освіту, цілком відповідає сучасній європейській практиці / Фото УНІАН

В країнах, які занепокоєні новим законом про освіту в Україні в частині мов навчання представників національних меншин, немає шкіл з вивченням всіх предметів українською мовою. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на прес-конференції після зустрічі з послами країн Євросоюзу в Україні, які висловили занепокоєння щодо нового закону про освіту.

"Сьогодні частиною моєї презентації перед послами стала презентація того, яким чином забезпечується навчання українською мовою в наших країнах-партнерах", - розповіла міністр.

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"І ми виявили, що в жодній з країн немає школи з навчанням всіх предметів українською мовою. Іде мова про навчання української мови як предмета або вивчення кількох предметів українською мовою", - сказала Гриневич.

Водночас вона заявила, що практика, яку Міносвіти хоче запровадити новим українським законом про освіту, цілком відповідає сучасній європейській практиці.

Сьогодні в приміщення Міністерства закордонних справ України Гриневич проводила консультації з послами та дипломатичними представниками 11 країн. Зокрема, були присутні дипломати Угорщини, Румунії, Польщі, Словаччини, Греції, Ізраїлю, Білорусі та інших країн. Також на зустріч прийшли представники міжнародних організацій.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи з наступного року.

Законом передбачено, що представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для отримання освіти поряд із державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

МЗС низки країн висловили стурбованість нормами закону щодо мови навчання представників нацменшин в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України в міжнародних організаціях у зв'язку з нормами нового закону про освіту.

Болгарія, Угорщина, Румунія та Греція вирішили звернутися через новий закон до Ради Європи та ОБСЄ.

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Теги: #МОН#закон про освіту#Гриневич#вивчення української мови