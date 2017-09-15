У жодній з незадоволених країн немає української школи: у МОН відповіли на критику закону про освіту

В країнах, які занепокоєні новим законом про освіту в Україні в частині мов навчання представників національних меншин, немає шкіл з вивченням всіх предметів українською мовою. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на прес-конференції після зустрічі з послами країн Євросоюзу в Україні, які висловили занепокоєння щодо нового закону про освіту.

"Сьогодні частиною моєї презентації перед послами стала презентація того, яким чином забезпечується навчання українською мовою в наших країнах-партнерах", - розповіла міністр.

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"І ми виявили, що в жодній з країн немає школи з навчанням всіх предметів українською мовою. Іде мова про навчання української мови як предмета або вивчення кількох предметів українською мовою", - сказала Гриневич.

Водночас вона заявила, що практика, яку Міносвіти хоче запровадити новим українським законом про освіту, цілком відповідає сучасній європейській практиці.

Сьогодні в приміщення Міністерства закордонних справ України Гриневич проводила консультації з послами та дипломатичними представниками 11 країн. Зокрема, були присутні дипломати Угорщини, Румунії, Польщі, Словаччини, Греції, Ізраїлю, Білорусі та інших країн. Також на зустріч прийшли представники міжнародних організацій.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи з наступного року.

Законом передбачено, що представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для отримання освіти поряд із державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

МЗС низки країн висловили стурбованість нормами закону щодо мови навчання представників нацменшин в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України в міжнародних організаціях у зв'язку з нормами нового закону про освіту.

Болгарія, Угорщина, Румунія та Греція вирішили звернутися через новий закон до Ради Європи та ОБСЄ.