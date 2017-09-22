Справу проти голови ЦВК Охендовського призупинили: у нього не знайшли маєтку, про який розповідали ЗМІ

Слідчі САП не знайшли у голови ЦВК Михайла Охендовського маєтку, про який писала преса. Про це заявив очільник САП Назар Холодницький в ефірі 1+1, пише ТСН.

За словами Холодницького, наразі провадження проти Охендовського призупинено у зв'язку з виконанням міжнародних правових доручень, які необхідні для завершення досудового розслідування.

"Коли ми оголосили підозру, перше, що ми почали робити, це шукати цей маєток і доводити, що він належить цій людині. Гарна картинка в передачах, але слідство прокурорам доказів, що цей маєток належить Охендовському, не надало", - сказав керівник САП.

Як повідомляв УНІАН раніше, на думку детективів Антикорупційного бюро, справа щодо голови ЦВК Михайла Охендовського має достатньо доказів для передачі її до суду. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

"На думку детективів антикорупційного бюро, на мою думку, справа щодо Центральної виборчої комісії має достатньо доказів для передачі справи до суду для розгляду по суті. Але було прийнято інше рішення: було зупинено провадження до отримання відповіді на запит про міжнародну правову допомогу. Сподіваюся, що після отримання цієї відповіді буде рішення остаточно прийняте", – сказав він.