Справа проти Охендовського готова для передачі до суду - Ситник

На думку детективів Антикорупційного бюро, справа щодо голови ЦВК Михайла Охендовського має достатньо доказів для передачі її до суду.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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"На думку детективів антикорупційного бюро, на мою думку, справа щодо Центральної виборчої комісії має достатньо доказів для передачі справи до суду для розгляду по суті. Але було прийнято інше рішення: було зупинено провадження до отримання відповіді на запит про міжнародну правову допомогу. Сподіваюся, що після отримання цієї відповіді буде рішення остаточно прийняте", – сказав він.

Крім Охендовського, будуть й інші підозрювані у справі "чорної бухгалтерії", додав чільник НАБУ.

"Ніхто не знає дійсних обсягів так званої "чорної бухгалтерії". Тобто в нас є певні документи, які були передані генералом СБУ Трєпаком: чи це там десята, чи сота частина цих "чорнових" записів, ми цього не знаємо... основна частина цих фактів розслідується в управління Горбатюка, і тому було прийнято рішення про об'єднання цих розслідувань. Тому, я думаю, що низка підозрюваних будуть реалізовані в цьому провадженні", – пояснив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2016 року НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців, серед яких і голова ЦВК Охендовський.

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Охендовському було повідомлено про підозру в одержанні хабарів в особливо великих розмірах, а саме коштів з "чорної каси" Партії регіонів. Загальна сума хабарів, інкримінованих підозрюваному, склала 161 тис. 698 дол.

У НАБУ повідомили, що достовірність підписів Охендовського у «чорній бухгалтерії» Партії регіонів засвідчили дві експертизи, проведені експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса і Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Водночас голова ЦВК заявляє про свою невинуватість і висловлює впевненість, що справа проти нього «розвалиться».