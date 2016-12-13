Холодницький підписав підозру голові Центрвиборчкому у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підписав підозру у вчиненні злочину голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Про це пише ZN.UA з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що детективи НАБУ планують вручити Охендовському підозру в аеропорту "Бориспіль", куди той прибуває після 19:00 з Киргизстану після спостереження за виборами та референдумом.

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За інформацією джерела, Охендовського вже викликають на допит в НАБУ 14 грудня на 11.00.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що зібрано достатньо доказів для оголошення голові ЦВК Охендовському підозри у незаконному отриманні коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

До цього Спеціальна антикорупційна прокуратура повернула у НАБУ проект підозри стосовно Охендовського з вимогою провести економічну експертизу.

30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав в НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників, серед яких і голова ЦВК Охендовський.