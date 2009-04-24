Тимошенко не пішла на засідання РНБО
15:47, 24 квітня 2009Політика
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У прем`єра - своє засідання
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не бере участі в сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки й оборони.
Зокрема, після завершення презентації повного зібрання творів Миколи Гоголя, яка проходила за участю Ю.ТИМОШЕНКО, прем`єр, відповідаючи на запитання УНІАН, чи планує вона брати участь у засіданні РНБО, сказала: «Засідання РНБО проходить у закритому режимі і у нас сьогодні засідання (уряду – УНІАН)».
За інформацією агентства УНІАН, уряд на засіданні РНБО представляє перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.
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