Тимошенко не пішла на засідання РНБО

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не бере участі в сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки й оборони.

Зокрема, після завершення презентації повного зібрання творів Миколи Гоголя, яка проходила за участю Ю.ТИМОШЕНКО, прем`єр, відповідаючи на запитання УНІАН, чи планує вона брати участь у засіданні РНБО, сказала: «Засідання РНБО проходить у закритому режимі і у нас сьогодні засідання (уряду – УНІАН)».

За інформацією агентства УНІАН, уряд на засіданні РНБО представляє перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.