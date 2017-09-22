Бруд, пилюка та примітивні туалети: Луценку не сподобався КПП "Майорськ" на Донбасі (фото, відео)

Очільник ГПУ Юрій Луценко під час його поїздки на Донбас обурився умовами на КПП «Майорськ», про що написав у своєму Facebook.

«Відсутність медицини, чотири примітивних туалета. Через такі 5 кпп за три роки перейшли 7 млн наших громадян», - написав Луценко, додавши «Це - приниження і людей і України».

Як повідомляв УНІАН раніше, Генеральний прокурор України Юрій Луценко у Краматорську представив військового прокурора Військової прокуратури сил антитерористичної операції підполковника юстиції Олега Ціцака.

Генпрокурор доручив Ціцаку проконтролювати соціальні виплати військовослужбовцям, «перевірити дотримання соціальних стандартів, гарантованих законом, для ветеранів, учасників бойових дій». «Необхідно звертати увагу на ставлення до населення, ми маємо його відвойовувати не менше, ніж територію», - наголосив Луценко.