Підписавши мені підозру, Луценко скоїв злочин - Довгий

Юрій Луценко намагається відвернути увагу суспільства від скандальних подій під час одруження його сина. Так у своєму Facebook народний депутат Олесь Довгий прокоментував повідомлення про те, що генеральний прокурор підписав йому підозру, не дочекавшись реакції Спеціальної антикорупційної прокуратури.

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"Луценко у своєму стилі влаштував чергове політичне шапіто, намагаючись таким чином відвернути увагу суспільства від скандального одруження сина, яке завершилося побиттям журналістів. Генеральний прокурор професійно розуміє, як працює інформаційний простір, але юридичної освіти йому дійсно не вистачає. Луценко ще не розуміє, що, вирішивши підписати мені підозру, яку відмовилися підписувати САП або НАБУ через відсутність повноти доказів - він вчинив злочин й рано або пізно вже хтось інший на його посаді буде давати цьому професійну оцінку. Цей фарс з підозрою - ще одне свідчення того, що у справі немає нічого, крім банального бажання Луценка помститися. І я це обов'язково доведу", - повідомив політик.

Нагадаємо, сьогодні прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко підписав підозру народному депутату Олесю Довгому, не дочекавшись підпису Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як раніше повідомляли ЗМІ, САП не має наміру висувати підозру Олесю Довгому і мала намір повертати справу назад до прокуратури, оскільки у ній недостатньо доказів.