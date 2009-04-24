Тимошенко цікавилася проблемами сільських жителів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела зустріч з сільськими та селищними головами Львівської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Волинської, Сумської, Полтавської, Луганської, Вінницької, Кіровоградської областей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, під час зустрічі глава уряду обговорила проблемні питання соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів, які потребують розгляду на урядовому рівні.

Зокрема, обговорювались проблеми вирішення земельних питань, удосконалення нормативно-правової бази, медичного забезпечення сільського населення, кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, використання комунального майна, проведення адміністративно-територіальної реформи, екології, благоустрою територій тощо.

За результатами зустрічі відповідні центральні органи виконавчої влади підготують ряд нормативно-правових актів для їх прийняття Кабінетом міністрів найближчим часом, зазначили в Управлінні.

За даними Кабміну, зазначена зустріч відбулася в рамках підготовки Всеукраїнської наради сільських та селищних голів з обговорення спільних дій уряду та органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів, яка відбудеться наприкінці травня цього року.