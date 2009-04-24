МВС: у Раді Безпеки самі не знають, що кажуть

У Міністерстві внутрішніх справ стверджують, що сьогоднішня заява заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Степана ГАВРИША про зростання останнім часом у 2,5 рази рівня злочинності в Україні є некомпетентною і не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

«МВС України розцінює сьогоднішню заяву заступника секретаря РНБО Степана ГАВРИША на засіданні Ради щодо начебто збільшення у 2,5 рази рівня злочинності в Україні як таку, що не відповідає дійсності та є некомпетентною», - підкреслили у ДЗГ.

Водночас у МВС підтвердили, що дійсно в останній час у державі у зв’язку з економічною кризою, що вплинула на криміногенну ситуацію, «спостерігається незначне збільшення кількості розбійних нападів та грабежів. Проте завдяки ефективній роботі міліції ця ситуація утримується під контролем, а також розкриття злочинів має досить великий відсоток».