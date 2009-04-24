У ПР не бачать сенсу зв'язуватися з Тимошенко

Заступник голови Партії регіонів, народний депутат Михайло ПАПІЄВ на бачить сенсу створення коаліції Партії регіоні і БЮТ у нинішньому складі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Багато ходить версій щодо такої коаліції - зауважив М.ПАПІЄВ. - Деякі сили свідомо запускають ці розмови».

За його словами, якби про створення такої коаліції йшлося ще півтора роки тому, то це було б одне питання. «Ви знаєте, що були заяви Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЮЩЕНКА про те, що ці сили з Партією регіонів ніколи не будуть створювати коаліцію», - додав він. М.ПАПІЄВ вважає, що «змісту і сенсу об’єднуватися зараз з цими політичними силами у Партії регіонів немає».

«На мою особисту думку, я не бачу перспективи і взагалі створення коаліції БЮТ і Партії регіонів у нинішньому парламенті», - наголосив М.ПАПІЄВ.

«Ми наполягаємо на проведенні дострокових парламентських і президентських виборів, аби виборець дав оцінку сам політичним силам», - сказав він і висловив переконання, що Партія регіонів за результатами таких виборів сама отримає 226 депутатських мандатів.