У понеділок Мосміськсуд розгляне питання про продовження арешту Сущенку

25 вересня Мосміськсуд розгляне питання про продовження арешту українському журналісту Роману Сущенку, який незаконно утримується в Росії.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Марк Фейгін.

«25 вересня о 10.30 в Московському міському суді відбудеться розгляд клопотання слідства про продовження строку тримання під вартою мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка, обвинуваченого за ст.276 КК РФ», - сказав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 у Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю".

Кримінальну справу проти журналіста було порушено за статтею "шпигунство". 16 червня 2017 року Сущенку призначили проведення психіатричної експертизи.

27 червня суд продовжив Сущенку строк тримання під вартою ще на три місяці - до 30 вересня.

До незаконно арештованого 21 серпня допустили його дружину і дочку.