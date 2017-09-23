Волкер: У відносинах із РФ слід шукати розумне рішення, тому що змусити її не можна

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що у відносинах з Російською Федерацією треба створити умови для знаходження розумного рішення, бо примусити її не можна. Про це Волкер заявив в інтерв'ю DT.UA.

еті .Зокрема, на його переконання, не слід розраховувати, що колись вдасться примусити Росію робитиме те, чого вона не хоче. Отже, як варто діяти? Потрібно зробити так, щоб Росія захотіла. Щоб Росія зрозуміла - йдеться про найкращий спосіб захистити її, Росії, власні інтереси», - сказав посол.

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