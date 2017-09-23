Волкер: У відносинах із РФ слід шукати розумне рішення, тому що змусити її не можна
Росія намагалася створити ще одну Абхазію. Там думали, що це їм вдасться досить легко. Тепер, думаю, росіяни починають розуміти, що цей сценарій також не спрацьовує, заявив Волкер.
Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що у відносинах з Російською Федерацією треба створити умови для знаходження розумного рішення, бо примусити її не можна. Про це Волкер заявив в інтерв'ю DT.UA.
еті .Зокрема, на його переконання, не слід розраховувати, що колись вдасться примусити Росію робитиме те, чого вона не хоче. Отже, як варто діяти? Потрібно зробити так, щоб Росія захотіла. Щоб Росія зрозуміла - йдеться про найкращий спосіб захистити її, Росії, власні інтереси», - сказав посол.
Читайте такожОБСЄ готова консультуватися з ООН про можливе розміщення миротворців на Донбасі - Хуг
«Росія спробувала з допомогою сили залишити Україну у сфері своїх інтересів. Проте вторгнення й окупація призвели до зворотного ефекту. Росіяни отримали не те, чого хотіли», - переконаний Волкер.
«Росія намагалася створити ще одну Абхазію. Там думали, що це їм вдасться досить легко. Тепер, вважаю, росіяни починають розуміти, що цей сценарій також не спрацьовує. Ми їм демонструємо, що це не вдасться. Не тільки зараз, а й надалі. І з часом усе для них складатиметься ще гірше. З політичної, економічної, безпекової та інформаційної точок зору», - наголосив спецпредставник США.
«Проте Москва може уникнути подальших ускладнень. Якщо Росія справді хоче діяти відповідно до її власних заяв. Згідно з ними, вона підтримує територіальну цілісність України й турбується про захист російськомовного населення. Якщо це так, можна вважати, що є підґрунтя для розмови. Просто треба знайти інший спосіб досягнення цих цілей. І тут ми підходимо до питання залучення миротворців. Такий підхід дає Росії можливість діяти відповідно до її інтересів», - сказав Волкер.
«Примусити Росію не можна, обманути - не вдасться, але створити відповідні умови для пошуку розумного рішення – можна», - пояснив дипломат.