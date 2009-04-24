Мітинг у Сімферополі вимагав відновити пам'ятник Катерині II

Прихильники Російської громади Криму, партії «Руський блок», Партії регіонів і представники козачих організацій сьогодні в Сімферополі провели урочисту ходк і мітинг з вимогою до Верховної Ради АРК відновити пам`ятник засновниці міста – імператриці Катерині II.

Як передає кореспондент УНІАН, акція була приурочена до 226-ї річниці підписання Катериною II маніфесту про прийняття острова Тамань, Криму і всієї території Кубані «під державу Російську» і до 280-річчя з дня народження імператриці.

За даними організаторів, у марші та мітингу взяли участь 2,5 тисячі чоловік, за даними правоохоронців – 1,5 тисячі.

Учасники акції пройшли від будинку кримського парламенту центральними вулицями Сімферополя до парку, де встановлений закладний камінь на місці майбутнього пам`ятника Катерині II. Вони несли великий російський триколор розміром 32 кв. м, прапори і прапорці Росії, Андріївські прапори, прапори своїх політсил, портрети Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, транспаранти «Слава Катерині Великій, котра возз`єднувала Крим з Росією!», «Росія + Україна + Білорусь = разом ми святая Русь!», «Російська мова – це наша душа!». Учасники маршу скандували: «Росія!» і «Севастополь! Крим! Росія!». На час маршу рух транспорту був припинений (приблизно на 20-30 хвилин).

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2007 року в рамках святкування Дня Сімферополя влада встановила закладний камінь на місці майбутнього пам`ятника Катерині II (у XIX столітті в місті був пам`ятник Катерині, проте в XX столітті його знесли). Проти відновлення пам`ятника виступають кримські татари і представники ряду українських організацій.