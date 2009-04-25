Яценюк каже, що ні на які цукерки розмінюватися не збирається

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК категорично заявляє, що до президентських виборів не вестиме з політиками переговорів про можливий розподіл посад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в ефірі ток-шоу «Свобода на «Інтері».

«Я офіційно заявляю, що не веду і не буду вести переговори ні з ким і не буду розмінюватися ні на які посади, ні на які цукерки та все інше, що пропонують», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, необхідно провести всенародні вибори Президента, і кандидати на цю посаду мають в дебатах переконати людей, «хто зробить кращим майбутнє України».

Він підкреслив, що в разі проведення виборів глави держави в парламенті, Президента оберуть «п’ять олігархів, які контролюють український парламент і приймають рішення, хто сьогодні у нас зранку Президент».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що рейтинг для глави держави важливий в тій площині, щоб він мав змогу «провести радикальні непопулярні реформи», і при цьому суспільство мало б повірити йому і підтримало.

«Я не виключаю, що новий Президент і новий уряд після цієї економічної кризи, яка сьогодні створена, можуть бути певною жертвою, але це жертва заради майбутнього», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.