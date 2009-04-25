Вже через 7 років саркофаг на ЧАЕС стане непридатним?

Необхідно чітко визначити терміни створення нового об’єкту "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції і дотримуватися їх при проведенні будівництва, оскільки період безпечної експлуатації наявного саркофага закінчиться через 7 років.

Про це у статті для "Дзеркала тижня" заявили колишній генеральний директор ЧАЕС Михайло Уманець і перший директор об’єкту "Укриття" Володимир Щербина.

Експерти нагадують, що згідно з початковим планом будівництво нового безпечного консайменту на місці об`єкту "Укриття" мало бути завершеним не пізнішим за 1998 рік.

"15 січня 2009 року вийшов закон "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об`єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему". У даній програмі термін введення в експлуатацію НБК взагалі відсутній", - констатують експерти.

При цьому Уманець і Щербина нагадують, що термін безпечної експлуатації наявного об’єкту "Укриття" добігає кінця.

"Відповідно до висновку Держбуду СРСР, затвердженого рішенням урядової комісії 1987 року, термін безпечної експлуатації "новозбудованих металевих конструкцій об’єкта "Укриття" становить 30 років", тобто закінчується 2016 року", - заявляють експерти.

При цьому вони стверджують, що аналогічно відбувається затягування будівництва і всіх решту об’єктів, пов’язаних з припиненням функціонування ЧАЕС.

"Таку ж саму до болю знайому картину ми спостерігаємо і з будівництвом інших ключових об’єктів інфраструктури зняття ЧАЕС з експлуатації", - стверджують експерти.

"Ідеться про сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), про завод із переробки рідких радіоактивних відходів, про промисловий комплекс із поводження з твердими радіоактивними відходами", - пояснюють вони.

Українська правда