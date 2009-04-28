Тігіпко розповів, за чий кошт піде в президенти

Банкір Сергій Тігіпко заявив, що під час президентської передвиборчої кампанії буде використовувати власний фінансовий ресурс.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

"Я буду використовувати свій власний ресурс. Ні до кого з великих і потужних звертатися не буду, тому що я хотів би під час перегонів говорити те, що я хочу, а не виконувати чиїсь замовлення", - зазначив Тігіпко.

Коментуючи інформацію про те, що він є технічним кандидатом Юлії Тимошенко на президентських виборах, банкір сказав: "Час покаже, хто технічний, а хто не технічний кандидат".

Він зазначив, що ніхто не може прогнозувати, які кандидати вийдуть у другий тур президентських виборів.

"Через 2 місяці ніхто не знає, що у нас буде. Ситуація настільки жорстка в економіці, що все може дуже різко змінитися. Давайте трошки почекаємо", - наголосив Тігіпко.

Українська правда