Піскун назвав умову, за якої проголосує за коаліцію БЮТ і ПР

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Святослав ПІСКУН не бачить сьогодні програмних підстав для створення коаліції між БЮТ та Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я не бачу програмних підстав, за яких Партія регіонів може погодитись на коаліцію з БЮТ», - сказав він.

За словами С.ПІСКУНА, створювати коаліцію виключно на основі домовленостей між Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ було б неправильно, тому що «дві особистості не мають вирішувати долю держави».

С.ПІСКУН зауважив, що якщо і буде створена нова коаліція, то вона формуватиметься на підставі серйозних правових документів, як мінімум національної програми по виходу з економічної кризи.

«Я згоден сьогодні проголосувати за коаліцію з БЮТ, якщо мені буде зрозуміло, що через чотири місяці Україна буде отримувати гроші за ті товари, які вона експортує, зменшиться імпорт і буде в країні лад», - сказав депутат.

При цьому С.ПІСКУН наголосив, що є противником будь-яких кулуарних домовленостей.