Томенко каже, що не важливо хто буде Президентом

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наголошує на важливості визначення способу обрання Президента України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба М.ТОМЕНКА.

«Спосіб обрання Президента – найважливіше питання для українського суспільства», – переконаний він. Коментуючи хід конституційної дискусії, він наголосив, що абсолютна більшість обговорюваних питань – це питання, які знаходять переконливі аргументи як «за», так і «проти». «Більші чи менші повноваження Президента, уряду та парламенту; той чи інший статус судової системи; розширення повноважень місцевого самоврядування – є питаннями для конструктивної дискусії», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також зазначив, що «навіть ідея Президента про двопалатний парламент, при серйозному несприйнятті громадян (біля 50%), все ж знаходить і певну частку прихильників (18%)».

Натомість, за словами віце-спікера, спосіб обрання Президента, а точніше його зміна із загальних виборів Президента на вибори в парламенті - є головним питанням нинішньої конституційної дискусії.

«Якщо перефразувати загально-політологічні аксіоми на український лад, то вони звучатимуть таким чином: не так важливо хто буде Президентом, як хто обирає Президента і як обмежити Президента», - наголосив віце-спікер.

Водночас М.ТОМЕНКО переконаний, що змінити спосіб обрання Президента, тобто обирати його в парламенті, можливо лише за досягнення високого ступеню політичного консенсусу та за умов тимчасовості такої дії.

«Умовно кажучи, якщо абсолютна більшість політичних гравців підтримає парламентський спосіб обрання Президента і «попросить» українське суспільство на час боротьби з кризою перенести вибори в парламент, таку зміну можна гіпотетично уявити», - сказав він.

Заступник голови ВР застеріг політиків від нехтування думкою громадян і занадто спокійного ставлення до можливої зміни прямих виборів Президента на вибори в парламенті.