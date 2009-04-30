Тігіпко передумав йти до Тимошенко віце-прем’єром з економіки

Сергій Тігіпко передумав йти в уряд Юлії Тимошенко віце-прем’єром з економічних питань. Про це майже екс-банкір та майбутній кандидат у Президенти заявив в ефірі програми “Шустер live” на телеканалі Україна.

“Дійсно... місяці три тому я дав добро на те, щоби піти в уряд Тимошенко. І зайнятися економічним блоком, стати віце-прем’єром з економічних питань, - підтвердив Тігіпко. - Але я розумію, що сьогодні просто нереально це зробити... поповнити ряди уряду. Немає міністра фінансів, на жаль. Тому що просто немає бажання більшості депутатів підтримувати такі зміни”.

Разом з тим Тігіпко заявив що прийняв остаточне рішення повертатися в політику, але водночас фактично ухилився від відповіді на запитання, чи не є він “проектом Тимошенко”, націленим на те, щоб відтягнути на себе частину електорату Віктора Януковича та Арсенія Яценюка, й не допустити ситуації, коли ці два політика змагатимуться у другому турі президентських виборів. “Мені байдуже, в кого забирати. Хочеться більше забрати і самому пройти у другий тур”, - відреагував на таке припущення Тігіпко.