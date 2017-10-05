Під Радою запалили димові шашки (фото, відео)

Під Верховною Радою мітингувальники запалили димові шашки. Там мітингують, зокрема, члени "Свободи" й Національного корпусу", передає "Українська правда".

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Вони виступають проти законопроектів щодо реінтеграції Донбасу. "Сьогодні українські націоналісти з "Національного корпусу", "Правого сектору" та ВО "Свобода" зібралися під стінами Верховної Ради, щоб висловити категоричне "Ні!" законам, що мають утвердити мінський договорняк щодо статусу ОРДЛО", – сказано в заяві на сторінці у Facebook "Національного корпусу".