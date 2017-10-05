Біля Ради активісти з прапорами Нацкорпусу та "Свободи" виступають проти ухвалення законів щодо Донбасу (фото)

Біля Верховної Ради зібралося близько 100 осіб з прапорами партій «Національний корпус» та «ВО «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля парламенту грає музика з колонки, але демонстранти не тримають жодних плакатів зі своїми вимогами.

Один із учасників акції сказав УНІАН, що вони виступають проти ухвалення законопроектів, які стосуються Донбасу.

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Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський не виключав, що законопроекти щодо Донбасу будуть винесені на голосування парламенту вже 5 жовтня.