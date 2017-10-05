Київські ресторани та кафе зобов'язали друкувати меню українською мовою

Київська міська рада погодила правки до проекту рішення «Про подолання наслідків радянської окупації в мовній царині» та постановила друкувати меню в ресторанах державною мовою. Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 80 із 91 зареєстрованого в сесійній залі депутата.

"Відповідно до нової редакції, рішення носитиме назву “Про заходи безпеки щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Києві”. Встановлюється, що мовою роботи, діловодства і документації всіх органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, а також мовою офіційних оголошень і повідомлень є державна мова", - йдеться у повідомленні.

Також більш детально виписано пункт про використання української мови в місцях громадського обслуговування. Передбачається, що при реалізації товарів і наданні послуг, nершочергово використовується державна мова.

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“Одночасно, на прохання споживача, суб'єкт господарювання може використовувати будь-яку іншу іноземну мову для повного донесення інформації про товари та послуги, та для належного обслуговування споживачів. При цьому ми залишили пункт, який передбачає, що у всіх закладах громадського харчування обов'язкова наявність меню державною мовою. При обслуговувані відвідувачів персонал зобов'язується пропонувати меню українською, і лише на вимогу відвідувача, надавати меню будь-якою іншою мовою за наявності”, - уточнив автор відповідного рішення, депутат Київради Юрій Сиротюк.

Також встановлюється, що на території міста Києва всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь які інші форми аудіo- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг виконуються державною мовою і на розсуд власника такої інформації, англійською та будь-якою іншою мовою.

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Окремо наголошується, що таке правило не поширюються на дипломатичні установи та офіційні представництва міжнародних організацій, які розташовані в Києві. При цьому знаки для товарів і послуг наводяться в господарському і публічному обігу у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона відповідно до українського законодавства.