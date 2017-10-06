Як живуть чиновники: журналісти розповіли про зарплати та захмарні премії депутатів і міністрів (відео)

Найбагатші люди країни – це чиновники. Журналісти дізналися, як депутати розкрадають бюджетні кошти та чому дехто з держслужбовців виживає на мінімалку, доки інші не можуть порахувати свої мільйони? Відверті зізнання чиновників - у "Секретних матеріалах".

"Ольга принесла у жертву держслужбі своє сімейне щастя, провела у чиновницьких кабінетах 20 років. Але одного дня вирішує: з неї досить. І їде навчатися до Національної академії держуправління", - йдеться у сюжеті.

В областях чиновники звикли рахувати копійки, а ось столичні офіційно живуть на сотні тисяч, а нелегально - на мільйони.

Так, нардепи озвучили розмір своєї зарплати: "14 тис. 342 грн - за липень й 14 тис. 341 грн - за серпень", - каже Сергій Рудик. У свою чергу, Олег Петренко чесно зізнався, що отримував доплати - цілих 17 тис.

Уляна Супрун та Лілія Гриневич свою зарплату не пригадують, проте зізнаються: премії отримували. А от міністр екології Остап Семерак каже, що про премії нічого не чув.

Так, у керівника НАЗК зарплата складає 101 тисячу. Плюс очільниці відомства Наталії Корчак виписали премію у 200 тисяч.

Читайте такожГлава "Укравтодору" розсекретив свою зарплату, коментуючи надбавку у 900%

У НАБУ платять трохи більше: його голова Артем Ситник за 2017 рік заробив майже 1,5 млн, його антикорупційні детективи - по 0,5 млн.

Головний листоноша країни - голова "Укрпошти", який за цей рік заробив майже 4 млн грн. Але й він - бідняк у порівнянні з польськими реформаторами. Так, екс-глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун заробив за 1,5 року без чверті 10 млн.

Відповідальний за розбиті дороги України Славомир Новак отримав одноразову премію у розмірі 900%.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Володимир Омелян пояснив рішення міністерства про надбавку в 900% до зарплати в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" Славомира Новака необхідністю запобігти корупції.