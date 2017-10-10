МЗС нагадало Угорщині, що Україна платить надзвичайно високу ціну за своє місце в Європі

Міністерство закордонних справ України нагадало Угорщині, що країна страждає від російської агресії за європейське майбутнє.Про це йдеться у заяві МЗС на сайті відомства.

Читайте такожКлімкін відповів главі МЗС Угорщини на заяву щодо перегляду Угоди про асоціацію"МЗС України із здивуванням сприйняло заяву Міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто стосовно перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, сказано, що Україна завжди сприймала Угорщину як важливого партнера, з яким вирішувала всі питання шляхом діалогу.

"Це стосується і ситуації щодо нового закону України «Про освіту»", - заявили дипломати.

"Угорщина має право порушувати будь-яке питання в рамках ЄС. Але рішення стосовно України не можуть прийматися без України, яка платить надзвичайно високу ціну за своє місце в Європі", - наголосили в МЗС.

"Хотіли б нагадати, що європейське майбутнє було і залишається спільною метою всіх українських громадян, в тому числі угорської національності. Саме під прапорами об’єднаної Європи відбулася Революція Гідності. Саме за європейське майбутнє Україна страждає від російської агресії", - заявили дипломати.

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через мовні положення нового закону України «Про освіту».

За словами Сійярто, він планує ініціювати наступного понеділка на нараді міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу в Люксембурзі розгляд питання про перегляд угоди з Україною.

Сійярто вкотре заявив, що закон створює гіршу ситуацію у сфері освіти для угорців і представників інших нацменшин в Україні, ніж за часів колишнього СРСР.

Своєю чергою Клімкін наголосив, що Україна погодиться на перегляд Угоди про асоціацію з Євросоюзом лише з метою закріплення європейської перспективи України.