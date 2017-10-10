Екс-голова МЗС закликав жорстко відреагувати на відмову угорського міністра від зустрічі з Клімкіним

Колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 роки) Володимир Огризко вважає, що Київ має жорстко відреагувати на відмову міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто під час візиту на Закарпаття зустрітися з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним для обговорення мовних положень українського освітнього закону.

Про це Огризко заявив у коментарі УНІАН.

«Це не вписується ні в які дипломатичні норми та правила. Це відвертий і нахабний шантаж, тому і реакція наша повинна бути належною, відповідною і жорсткою. На місці нашого міністра я б скасував візит до Будапешта і дочекався рішення Венеціанської комісії (щодо мовних положень закону про освіту – УНІАН), хоча це і займе ще пару місяців», - сказав він.

«Оскільки ми стоїмо на чіткій міжнародно-правовій базі, то нам немає куди поспішати і немає перед ким виправдовуватись», - додав Огризко.

На його переконання, «шантаж, яким займається угорський міністр, повинен стати дзвінком для Брюсселя, щоб там нарешті зрозуміли, яка влада прийшла до керівництва однієї з країн-членів ЄС».

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти) викликали стурбованість низки країн, у тому числі Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Читайте такожКлімкін відповів главі МЗС Угорщини на заяву щодо перегляду Угоди про асоціацію

Законом вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська. Водночас особам, які належать до національних меншин або корінних народів України, гарантується право на отримання освіти в класі або групі з навчанням мовою відповідної нацменшини або народу поряд з державною мовою. Ті особи, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати освіту відповідно до правил, які діють до набуття цим законом чинності, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

У Міносвіти запевнили, що мовні положення закону не порушують Європейську хартію регіональних мов чи мов меншин і Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

28 вересня Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії. Висновки ВК стосовно закону будуть готові до грудня.

Сійярто заявив, що Угорщина не підриватиме єдність Євросоюзу у питанні антиросійських санкцій через положення закону про освіту в Україні.

Проте він зауважив, що Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» та будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України.

9 жовтня Клімкін у Twitter запропонував Сійярто разом відвідати Закарпаття та обговорити мовні положення закону про освіту.

Проте Сійярто відмовився зустрічатися з Клімкіним, а сьогодні, 10 жовтня, в Ужгороді він заявив, що ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через мовні положення нового закону про освіту.