Прем'єр Чехії підкреслив, що заява Земана про Крим суперечить зовнішній політиці уряду

Прем'єр-міністр Чеської Республіки Богуслав Соботка наголосив, що заява президента країни Мілоша Земана суперечить зовнішній політиці уряду. Про це він повідомив у мікроблозі Twitter.

«Виступ Земана у Раді Європи разюче контрастував з нашою зовнішньою політикою, і президент не мав мандату від чеського уряду», - заявив Соботка.

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«Чеська Республіка захищає дотримання міжнародного права. Санкції ЄС проти Росії пов'язані з виконанням Мінських угод, і ці угоди не можуть бути зневаженими», - підкреслив голова чеського уряду.

Як повідомляв УНІАН, Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чеської Республіки в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до офісу президента Чехії.