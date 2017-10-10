В посольстві Чехії заявили, що президент в ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо "продажу" Криму
Під час виступу в Страсбурзі Земан запропонував заплатити Україні та "узаконити" анексію Криму.
У Посольстві Чеської Республіки в Україні вказали, що президент Чехії Мілош Земан під час виступу в ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму. Про це УНІАН повідомив радник-посланник, прес-секретар посольства Чехії в Україні Давід Машек.
«Посольство зафіксувало інформацію, що з'явилася в ЗМІ стосовно виступу Земана у Парламентській асамблеї Ради Європи. За даними ЗМІ, у деяких частинах виступу йшлося про його особисту точку зору», - йдеться у письмовій відповіді Машека.
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При цьому у посольстві зауважили, що «із проханням про коментар необхідно звернутися до прес-служби Офісу президента Чеської Республіки».
Прес-служба Офісу Земана ще не надала УНІАН відповідний коментар.
Як повідомляв УНІАН, під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Земан запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.