В посольстві Чехії заявили, що президент в ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо "продажу" Криму

У Посольстві Чеської Республіки в Україні вказали, що президент Чехії Мілош Земан під час виступу в ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму. Про це УНІАН повідомив радник-посланник, прес-секретар посольства Чехії в Україні Давід Машек.

«Посольство зафіксувало інформацію, що з'явилася в ЗМІ стосовно виступу Земана у Парламентській асамблеї Ради Європи. За даними ЗМІ, у деяких частинах виступу йшлося про його особисту точку зору», - йдеться у письмовій відповіді Машека.

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При цьому у посольстві зауважили, що «із проханням про коментар необхідно звернутися до прес-служби Офісу президента Чеської Республіки».

Прес-служба Офісу Земана ще не надала УНІАН відповідний коментар.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Земан запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.