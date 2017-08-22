Майже п'ята частина населення Західної України планує найближчим часом виїхати з країни - опитування

Поїхати за кордон на тимчасові заробітки протягом найближчого року планують 12% українців, у західних регіонах таке бажання висловили 18% опитаних. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих сьогодні на прес-конференції у Києві результатах опитування, проведених Інститутом соціології НАН України у співпраці з благодійним фондом "Інтелектуальна перспектива".

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"У 2017 році 12% опитаних висловили намір найближчим роком виїхати за кордон на тимчасові заробітки - це найвищий відсоток за час постановки цього питання (у 2002 році таких було 7%)", - йдеться у результатах дослідження.

Відзначається, що у регіональному розрізі найбільше охочих виїхати працювати за кордон виявилося у західному регіоні - 18%.

Крім того, на запитання, щодо того, куди би опитані виїхали зі свого населеного пункту, якби вирішили це зробити, 7,9% респондентів назвали іншу місцевість в Україні; 3,7% виїхали б до Росії; 2,1% поїхали б до країн, які раніше були у складі СРСР; в держави, які не входили до Радянського союзу, поїхали б 12,9% опитаних, а 22,4% не визначилися, куди б поїхали.

Водночас ніколи і нікуди не виїздили б 50,7% респондентів, а 0,2% не відповіли на це питання.

Опитування проводилось з 3 по 25 липня 2017 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення, починаючи з 17 років. Опитування здійснювалося в усіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1,8 тис. осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.