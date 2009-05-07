Тимошенко скликає позачергове засідання Кабміну
10:22, 07 травня 2009Політика
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На порядку денному - два питання
Сьогодні о 15.00 відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА.
За її словами, на засіданні планується розглянути питання про виділення коштів сім`ям загиблих і постраждалим в результаті пожежі в Дніпропетровську, а також сім`ям загиблих і постраждалих гірників на шахті «Новодзержинська» в Донецькій області.
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