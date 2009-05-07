Тимошенко скликає позачергове засідання Кабміну

Сьогодні о 15.00 відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА.

За її словами, на засіданні планується розглянути питання про виділення коштів сім`ям загиблих і постраждалим в результаті пожежі в Дніпропетровську, а також сім`ям загиблих і постраждалих гірників на шахті «Новодзержинська» в Донецькій області.