У Кремлі сподіваються, що Україна визнає анексію Криму

У Кремлі сподіваються, що в майбутньому Україна визнає незаконну анексію Криму. Про це сказав прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, наскільки для Кремля важливо добитися визнання анексії з боку України.

Читайте такожПорошенко: перед обговоренням референдуму в Криму він має повернутись під суверенітет України«Ми сподіваємося, що з часом це визнання настане. Маємо бути виявлена повага до волевиявлення мільйонного населення півострова. Також надалі ми розраховуємо, сподіваємося, що буде можлива нормалізація російсько-українських відносин»- сказав Пєсков.