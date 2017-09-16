США оцінюють анексію Криму такою ж неприйнятною, як і окупацію частини Донбасу – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що Сполучені Штати розглядають анексію Криму такою ж неприйнятною та неприпустимою, як і окупацію частини Донбасу.

Читайте такожНа Донбасі немає громадянської війни, вести переговори з бойовиками ніхто не буде – ВолкерЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

«Я не хочу, щоб складалося враження, що ми ігноруємо Крим. Ми розглядаємо ситуацію і на сході (України), і в Криму як одну й ту саму ситуацію - має місце окупація, втручання, і у випадку з Кримом має місце анексія, але принцип один і той самий. Це неприйнятно і неприпустимо», - сказав він.

«Якщо ми зможемо показати прогрес в одному із цих напрямків, давайте це зробимо, але при цьому давайте не забувати, що ситуація одна й та сама (і на Донбасі, і в Криму – УНІАН)», - додав Волкер.

«В першу чергу ми працюємо на Сході, але це нічого не значить щодо нашої позиції по Криму, це не применшує нашу позицію по Криму», - наголосив спецпредставник США.