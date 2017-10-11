Порошенко відповів на слова президента Чехії про те, що анексія Росією Криму є "завершеною справою"

Президент України Петро Порошенко відкидає твердження, що анексія Росією Криму є «завершеною справою» та заявляє про те, що трибуна ПАРЄ створювалась не для закликів торгувати територіями за гроші, нафту чи газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні у Страсбурзі.

«У 1950 році Вінстон Черчилль, ідейний батько Ради Європи, звернувся до цієї Асамблеї на тлі загрози, що постала перед демократичною Європою від Радянського Союзу. Він зазначив, що Москва має «великі можливості для створення неприємностей». З урахуванням обставин, він сказав дуже важливу річ для перспектив цієї Асамблеї», - заявив президент.

Порошенко процитував Черчілля: «Або ми доведемо своє значення, вагу та цінність для Європи, або ми зазнаємо поразки».

«Пам’ятаючи ці мудрі слова, я рішуче відкидаю твердження тих, хто каже про Крим як про «завершену справу». Ця трибуна була створена не для закликів про умиротворення. Як і не для закликів торгуватися територіями за гроші, нафту чи газ», - наголосив глава держави.

За словами Порошенка, трибуна ПАРЄ була створена для захисту наших основ, цінностей та принципів, та, найголовніше, для їх захисту у разі необхідності.

«Така необхідність настала сьогодні. Саме сьогодні Москва підштовхує Європу до тієї ж реальності, яка так хвилювала Вінстона Черчилля майже 70 років тому. Саме тому запорукою нашого успіху залишається збереження та зміцнення нашої єдності, солідарності та стійкості», - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чехії в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до Офісу президента Чехії. Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що заява Земана суперечить зовнішній політиці чеського уряду.

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення щодо висловлювань чеського президента.