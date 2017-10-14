Стали відомі деталі допиту підозрюваного у вбивстві Вороненкова - ЗМІ

Слідчі допитали підприємця та кримінального авторитета Володимира Тюріна, якого Генпрокуратура України вважає замовником вбивства колишнього депутата держдуми Росії Дениса Вороненкова. Про це повідомляє kommersant.ru. з посиланням на джерела.

Читайте такожЛуценко назвав мотиви вбивства екс-депутата Держдуми ВороненковаЗа версією слідства, у Тюріна було два мотиви для вбивства: по-перше, про це його нібито попросили у ФСБ, по-друге, його співмешканка - оперна співачка Марія Максакова - згодом стала дружиною Вороненкова.

На допит в СКР РФ Тюрін заявив, що не відчував до Вороненкова ні ворожості, ні почуття ревнощів. Також, за його словами, вони з убитим не перетиналися в бізнесі. Тюрін стверджує, що він навіть не був знайомий з Вороненковим. Відкидає він і зв'язки зі спецслужбами.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков був застреленийв центрі Києва 23 березня при виході з готелю. Його охоронець був поранений в ході перестрілки з убивцею. Пізніше вбивця помер у лікарні. Його вдова Марія Максакова закликає не шукати особистих мотивів вбивства.