Колишній чоловік Максакової назвав маячнею звинувачення в організації вбивства Вороненкова

Колишній цивільний чоловік оперної співачки Марії Максакової Володимир Тюрін назвав маячнею звинувачення в організації вбивства колишнього депутата Держдуми і чоловіка Максакової Дениса Вороненкова. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на адвоката Сергія Біляка.

«Вбивство Вороненкова — це справа рук українських націоналістів, які сподівалися, що потім українська влада використає його для нових звинувачень Росії. Тюрін до цього злочину не має ніякого відношення, а звинувачення на свою адресу вважає маячнею», — заявив Біляк, який представляє інтереси Тюріна.

Він додав, що його підзахисний не мав ніяких справ або спорів з Вороненковим і не перешкоджав їх відносинам з Максаковою.

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«Ще більшою маячнею» представник Тюріна назвав звинувачення в «підконтрольності ФСБ».

За словами адвоката, Тюрін зараз проживає разом зі своїми дітьми в Росії.

Раніше 9 жовтня Генпрокуратура України назвала його замовником вбивства Вороненкова. У своєму висновку відомство називає Тюріна підконтрольним ФСБ Росії кримінальним авторитетом». Україна направить Росії запит про його екстрадицію.

Вороненков був убитий в центрі Києва 23 березня. У Росії він перебував у федеральному розшуку після того, як став фігурантом справи про шахрайство.