Через свято нардепи почнуть роботу у вівторок і лише з полудня
14:52, 14 жовтня 2017Політика
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Засідання погоджувальної ради у зв'язку із Днем захисника України перенесено з понеділка на 10:00 вівторка.
Ранкове пленарне засідання Верховної Ради відбуватиметься з 13:00 / фото УНІАН
У вівторок, 17 жовтня, ранкове пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться о 13:00 і триватиме лише 1 годину. Про це йдеться у повідомленні апарату ВР на сайті парламенту.
"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради відбуватиметься з 13:00 до 14:00", - зазначено у повідомленні.
Засідання погоджувальної ради у зв'язку із Днем захисника України перенесено з понеділка на 10:00 вівторка.
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Вечірнє пленарне засідання Парламенту відбудеться з 16:00 до 18:00.
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