Ющенко задоволений декларацією празького саміту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що українська сторона задоволена результатами роботи над підготовкою проекту «Східне партнерство».

Про це В.ЮЩЕНКО повідомив на початку зустрічі з комісаром Європейської Комісії з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

За словами В.ЮЩЕНКА. українська сторона дуже задоволена роботою над заключною декларацією сьогоднішнього саміту. «Цей документ нас задовольняє», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що декларація дає можливість побачити чіткі цілі і пріоритети подальшої співпраці.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що Україну та Європейський Союз попереду очікує плідне співробітництво. Також глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у вкладенні інвестицій з боку Європейського Союзу в розвиток Криму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО в Празі бере участь у саміті «Східного партнерства». За підсумками саміту планується ухвалити його заключний документ – декларацію.