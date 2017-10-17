Парубій: Найоптимальнішою системою виборів є система за відкритими списками

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що найоптимальнішою системою виборів є система за відкритими списками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів.

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Парубій зазначив, що він є автором Виборчого кодексу, який передбачає виборчу систему з відкритими списками.

“Моя позиція завжди з того приводу була чітка і однозначна: найбільш оптимальна система виборів — це система виборів за відкритими списками. І я завжди принципово і послідовно цю позицію витримував”, - наголосив спікер.