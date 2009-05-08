Тимошенко визнала, що борги із зарплат на держпідприємствах існують

Найбільша заборгованість із виплати зарплати накопичилася на підприємствах державної форми власності в Донецькій, Луганській областях і в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на селекторній нараді з представниками регіональних влад.

За її даними, на 30 квітня ц.р. у Донецькій області розмір заборгованості становить 270 млн. грн., у Києві – 99 млн. грн., у Луганській області – 96 млн. грн.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ситуація з ліквідацією заборгованості із зарплати на держпідприємствах у цілому по Україні покращала.