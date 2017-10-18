Опубліковано відео, як мітингувальники під Радою ногами б'ють поліцейського
Геращенко показав, як протестувальники під Радою б'ють поліцейського.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
За словами депутата, члена колегії МВС Антона Геращенка, організатори мітингу під Радою закликали під свої знамена провокаторів, які "прийшли з однією метою - бити й трощити".
"На відео, яке я зараз публікую, видно натхненних організаторами акції негідників, які ногами (!!!) б'ють лежачого на землі 27-річного поліцейського Ігоря Яценка, учасника АТО", - йдеться у його повідомленні у Facebook.
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Він запитав в організаторів, чи так вони бачать боротьбу за свободу і демократію в Україні й чи так вони мають намір насаджувати європейські цінності.
"Поліція та Нацгвардія отримали накази лише забезпечувати безпеку мітингувальників, щоб уникнути повторення трагедії 31 серпня 2015 року, коли в результаті кидка гранати загинули четверо нацгвардійців", - зазначив Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня під час масових заходів у центрі Києва постраждали четверо осіб. Один з постраждалих – поліцейський. Його госпіталізували. Правоохоронці запропонували постраждалим написати відповідні заяви про отримання тілесних ушкоджень, проте наразі таких звернень до поліції не надходило.