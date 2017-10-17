За фактом травмування поліцейського у сутичках у центрі Києва відкрито провадження (відео)

Сьогодні, 17 жовтня, під час масових заходів у центрі Києва постраждали четверо осіб. Один з постраждалих – поліцейський. Його госпіталізовано. Правоохоронці запропонували постраждалим написати відповідні заяви про отримання тілесних ушкоджень, однак на даний час такі звернення до поліції не надходили, повідомляє поліція.

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Слідчі попередньо кваліфікували цю подію за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років.

Як повідомляв УНІАН, зранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.