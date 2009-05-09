Яценюк святкує День Перемоги у Донецькій області (фото)

Сьогодні Україні потрібно вийти на абсолютно новий рівень національно-патріотичного виховання, заявив народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК в інтерв’ю журналістам у місті Сніжне Донецької області, де він взяв участь у святкуванні Дня Перемоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «патріотичне виховання – це окремий блок, який потребує дуже ретельної роботи: ми повинні формувати українську особистість з самого малку».

Лідер «Фронту змін» поклав квіти до меморіального комплексу «Савур-Могила» та виступив на святковому мітингу, під час якого привітав ветеранів Великої Вітчизняної війни зі святом Перемоги. Загалом у заході взяли участь близько 4 тисяч людей.

В інтерв’ю журналістам А.ЯЦЕНЮК наголосив: «Минулого року я сюди приїжджав як голова парламенту, а сьогодні приїхав як звичайний українець, насамперед, щоб висловити свою глибоку шану тим, хто тут загинув”. За його словами, “потрібно, щоб люди усвідомлювали, що це була велика перемога над «чумою ХХ століття» – нацизмом».