Україна досі не отримала відповіді від Москви щодо можливості відвідання українських в'язнів у РФ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська ще не отримала відповіді від російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо можливості відвідання українських в'язнів в Російській Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Києві.

Лутковська зазначила, що не має можливості зустрітися з українськими в'язнями, які незаконно утримуються на території Росії.

"На жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає. Я теоретично можу приїхати на територію Російської Федерації, але здійснити свої функції як омбудсмен, на жаль, не можу", - сказала Лутковська.

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Вона нагадала, що декілька тижнів тому відправила лист до Уповноваженого РФ з прав людини стосовно того, що є громадяни РФ, які утримуються в пенітенціарних закладах України.

"Я пропоную їй приїхати і відвідати цих громадян Російської Федерації і у відповідь прошу дати мені можливість відвідати тих українців, які перебувають під вартою на території Російської Федерації. Поки що я чекаю на відповідь колеги і дуже сподіваюся, що відповідь буде", - сказала Лутковська.

Як повідомляв УНІАН раніше, російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова не вірить в існування в Росії секретної в'язниці ФСБ.

"Секретні в'язниці ФСБ - ніколи жодної скарги до мене не надходило щодо цього. Не вірю", - заявила вона.