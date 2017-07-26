Російський омбудсмен відмовляється вірити в існування секретної в'язниці ФСБ

Російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова не вірить в існування в Росії секретної в'язниці ФСБ, повідомляє "ТАСС".

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"Секретні в'язниці ФСБ - ніколи жодної скарги до мене не надходило щодо цього. Не вірю", - заявила вона.

Раніше два співрозмовники, знайомі з розслідуванням кримінальних справ про тероризм в РФ, повідомили російському виданню Republic, що у віданні Федеральної служби безпеки РФ є "секретна в'язниця, де в різний час до офіційного затримання перебували підозрювані у терактах. Там їх катували, після чого вони підписували зізнання.