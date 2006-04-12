Ніно Катамадзе презентує нові альбоми Black і White. Жовтневий палац

У четвер, 13 квітня, грузинська джаз-співачка Ніно КАТАМАДЗЕ і група Insight презентують в Києві 2 нових альбоми Black і White.

Про це Н.КАТАМАДЗЕ повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.

Вона зазначила, що виступ в Жовтневому палаці відбудеться у супроводі камерного оркестру, у складі якого 6 скрипок, 3 альти, 2 віолончелі, контрабас, кларнет, труба, валторна і флейта.

“Цю програму ми вперше покажемо українським любителям джазу”, - сказала Н.КАТАМАДЗЕ.

У концертній програмі також візьмуть участь московські музиканти: сурмач Костянтин КУЛИКІВ і перкусіоністка Ганна ШЛЬОНСЬКА.

[ назад ]